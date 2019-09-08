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РИА Новости

Нидерланды обратились к России с просьбой выдать свидетеля по делу MH17

02:50 08.09.2019 (обновлено: 09:29 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad.
Ранее голландские следователи допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем как его передали России, заявил Владимир Зеленский.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
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Родственники Цемаха заявляли, что его похитили в июле из собственной квартиры сотрудники СБУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это связано с попытками Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении MH17.

Попытки помешать

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что его страна неоднократно вела переговоры на высшем уровне с украинским руководством с целью не допустить передачу Цемаха России. Обращение министра цитирует портал nu.nl.
Прокуратура, по его словам, настаивала, чтобы Цемах оставался доступен для следователей, расследующих дело о крушении МН17. Кроме того, Киеву, как заявил Блок, пришлось отложить выдачу задержанных, чтобы следствие могло допросить "свидетеля" еще раз.
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Освобождение заключенных

В субботу Россия и Украина освободили задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.
В этот же день в Москву прилетел освобожденный ранее по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Крушение MH17

Следовавший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing упал в июле 2014 года. На его борту были 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в случившемся ополченцев. В свою очередь, в ДНР заявили, что у них нет средств, способных сбить самолет на такой высоте.
Совместную следственную группу, куда не входит Россия, возглавила голландская Генпрокуратура. Она утверждает, что самолет сбили из ЗРК "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска.
Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявлял, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Следователи, однако, эту информацию проигнорировали.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Премьер Малайзии не верит, что ССГ установила стрелявших по MH17
МИД России также назвал обвинения следственной группы голословными. В ведомстве сочли расследование однобоким и предвзятым.
Владимир Путин заявлял, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. По его словам, Москва признает результаты следствия лишь в том случае, когда будет допущена к полноценному участию в расследовании.
В Минобороны отметили, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, утилизировали еще в 2011 году.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва отвергает все обвинения в причастности к крушению MH17.

Выводы ССГ

Международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило в июне имена четырех подозреваемых — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
По мнению следствия, они причастны и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по Boeing. Как заявил представитель ССГ, им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.
Суд пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
В Москве, комментируя эти выводы, в очередной раз отметили, что они голословны, и потребовали конкретных доказательств.
В МИД заявили, что возникают справедливые вопросы относительно качества работы ССГ.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
5 сентября, 08:45Сказано в эфире
Политолог: Малайзия ставит резонные вопросы следствию по MH17Малайзия сомневается, что есть достаточные основания для обвинений в адрес России по MH17, заявил премьер страны Махатхир Мохамад. Прислушаются ли к этим доводам, в эфире радио Sputnik предположил политолог Владимир Корнилов.
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Ситуация на УкраинеДНРMH17. РасследованиеДенис ПушилинДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все свидетели и исполнители в Киеве и Фашингтоне.
8 сентября, 02:53
ЛКЛысый Кучерявый
8900007
Нидерланды уже так заврались ,уже Малайзия говорит открытым текстом прекратите домысливать,где факты.А укры то каковы похитили человека,пытали,ничего не добились и решили сбагрить России,да а главные то свидетели со снимками сидят в СШП и пишут методички голландцам украинцам,всем всем всем ,только они и настоящие кукловоды
8 сентября, 03:17
Анна Корн
9000006
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