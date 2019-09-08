Нидерланды обратились к России с просьбой выдать свидетеля по делу MH17

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года. Об этом пишет газета Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad

Ранее голландские следователи допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем как его передали России, заявил Владимир Зеленский.

Родственники Цемаха заявляли, что его похитили в июле из собственной квартиры сотрудники СБУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это связано с попытками Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении MH17.

Попытки помешать

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что его страна неоднократно вела переговоры на высшем уровне с украинским руководством с целью не допустить передачу Цемаха России. Обращение министра цитирует портал nu.nl

Прокуратура, по его словам, настаивала, чтобы Цемах оставался доступен для следователей, расследующих дело о крушении МН17. Кроме того, Киеву, как заявил Блок, пришлось отложить выдачу задержанных, чтобы следствие могло допросить "свидетеля" еще раз.

Освобождение заключенных

В субботу Россия и Украина освободили задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.

В этот же день в Москву прилетел освобожденный ранее по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Крушение MH17

Следовавший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing упал в июле 2014 года. На его борту были 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в случившемся ополченцев. В свою очередь, в ДНР заявили, что у них нет средств, способных сбить самолет на такой высоте.

Совместную следственную группу, куда не входит Россия, возглавила голландская Генпрокуратура. Она утверждает, что самолет сбили из ЗРК "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска.

Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявлял, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Следователи, однако, эту информацию проигнорировали.

МИД России также назвал обвинения следственной группы голословными. В ведомстве сочли расследование однобоким и предвзятым.

Владимир Путин заявлял, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. По его словам, Москва признает результаты следствия лишь в том случае, когда будет допущена к полноценному участию в расследовании.

В Минобороны отметили, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, утилизировали еще в 2011 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва отвергает все обвинения в причастности к крушению MH17.

Выводы ССГ

Международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило в июне имена четырех подозреваемых — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

По мнению следствия, они причастны и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по Boeing. Как заявил представитель ССГ, им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.

Суд пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

В Москве, комментируя эти выводы, в очередной раз отметили, что они голословны, и потребовали конкретных доказательств.