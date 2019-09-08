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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири

02:38 08.09.2019 (обновлено: 04:16 08.09.2019)
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 52 гектара, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 14 лесных пожаров на площади 490 гектаров.
"На 00.00 мск 8.09.2019 на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 438 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано десять лесных пожаров на площади 114 гектаров.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, — в Иркутской области. Там два пожара на землях лесного фонда на площади 208 гектаров. На втором месте по площади — Якутия, где активно тушат один пожар на 120 гектарах. Девять пожаров фиксируется в Забайкальском крае на площади 108 гектаров.
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Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
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