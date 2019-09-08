Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в воскресенье.

Первые избирательные участки откроются в 06.00 для сотрудников Росгвардии. Таких в городе семь. Остальные откроются в 08.00 и будут работать до 20.00.

Всего в столице будут работать 3602 участка, 162 из них находятся в больницах и СИЗО. Кроме того, откроются 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выберут высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

Кандидаты и ход кампании

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего были зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Из них 18 кандидатов были от партий и 39 шли самовыдвиженцами.

Среди тех, кто получил отказ, были оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Серебрянская, Константин Лисицын, Елена Русакова, Любовь Соболь и Илья Яшин. Они обжаловали решение окружных комиссий в Мосгоризбиркоме, а после и в ЦИК, однако результатов это не принесло. Единственным кандидатом, которому удалось оспорить решение Мосгоризбиркома и добиться права принять участие в выборах, стал член партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Позже восемь кандидатов выбыли из предвыборной гонки, кто-то снялся сам, некоторых сняли партия или суд. В итоге свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. В их числе 20 депутатов прошлого созыва, в частности председатель МГД Алексей Шапошников и его заместители Андрей Метельский и Николай Губенко.

Среди кандидатов 58 самовыдвиженцев, 167 идут от партий. От партии КПРФ идут 42 кандидата, от ЛДПР - 45, от "Справедливой России" – 39, от "Коммунистов России" – 31, от "Родины" – 4, от "Яблока" - 3 кандидата, от Партии роста - 1, от "Гражданской силы" – 1, "Зелёных" - 1. "Единая Россия" не выдвигала кандидатов, члены партии идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

На выборах депутатов Мосгордумы шестого созыва, которые прошли в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов. Также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, 1 депутат от ЛДПР, 1 от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.

Наблюдение

Традиционно на выборах будет работать общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами. Его члены будут отслеживать, нет ли нарушений на участках, и при необходимости выезжать на место и решать проблемные ситуации. Кандидаты направят своих наблюдателей на участки.

Наблюдение будет усилено на тех участках, где не будет видеотрансляции. Среди таких участков 35 по месту жительства, где на выборах в Мосгордуму будут голосовать военные. Также видеонаблюдение не будут организовывать на участках в больницах и СИЗО.

Отдельное наблюдение будет вестись за участками, где будет проходить электронное голосование. Контроль за ходом этого голосования будет осуществлять отдельный электронный штаб.

Для выборов закупили 2 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Контрольный ручной пересчет голосов проведут только в одном районе, одну территориальную комиссию планируется выбрать путем жеребьевки.

Электронное голосование

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). По последним данным, на электронное голосование зарегистрировались 11 235 избирателей.