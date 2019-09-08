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РИА Новости

Биография Валерия Лимаренко

22:44 08.09.2019 (обновлено: 11:31 09.09.2019)
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© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портретВрио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портрет
Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове Украинской ССР (Украина).
В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт (ныне университет) по специальности "жидкостные реактивные двигатели". Доктор экономических наук (2001).
В 1983-1996 годах занимался научной работой во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове.
В 1996-2001 годах работал заместителем, первым заместителем председателя городской Думы города Сарова по экономике и финансам.
В 2001-2003 годах занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Нижегородской области.
В 2003-2005 годах – главный федеральный инспектор по Нижегородской области в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
В 2005-2007 годах – заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.
В 2007 году Лимаренко возглавил Нижегородский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект" (НИАЭП).
С ноября 2011 года являлся президентом АО "Атомстройэкпорт".
C ноября 2012 года – президент АО "НИАЭП", управляющей организации АО "Атомстройэкспорт", АО "Атомэнергопроект", АО "Атомпроект".
С 2016 года Лимаренко руководил инжиниринговым дивизионом Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
С декабря 2016 года занимал пост президента АО Инжиниринговая компания "АСЭ", руководителя Группы компаний ASE.
7 декабря 2018 года Лимаренко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.
Лимаренко является заведующим кафедрой "Системы управления жизненным циклом сложных инженерных объектов" в Нижегородском государственном техническом университете (НГТУ) имени Р.Е. Алексеева.
Президент Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ (ВИШ МИФИ).
Автор более 25 научных работ, в том числе трех монографий.
Действительный государственный советник РФ 3 класса (2004).
Награжден российскими орденами Почета (2010) и Александра Невского (2016).
Он также был удостоен китайского ордена Дружбы. В числе наград – ордена Преподобного Серафима Саровского III и II степеней Русской православной церкви.
Лимаренко женат, трое детей.
Декларированный годовой доход Валерия Лимаренко за 2018 год составил 89,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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