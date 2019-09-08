Биография Валерия Лимаренко

В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт (ныне университет) по специальности "жидкостные реактивные двигатели". Доктор экономических наук (2001).

В 1983-1996 годах занимался научной работой во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове.

В 1996-2001 годах работал заместителем, первым заместителем председателя городской Думы города Сарова по экономике и финансам.

В 2001-2003 годах занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Нижегородской области.

В 2003-2005 годах – главный федеральный инспектор по Нижегородской области в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В 2005-2007 годах – заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

В 2007 году Лимаренко возглавил Нижегородский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект" (НИАЭП).

С ноября 2011 года являлся президентом АО "Атомстройэкпорт".

C ноября 2012 года – президент АО "НИАЭП", управляющей организации АО "Атомстройэкспорт", АО "Атомэнергопроект", АО "Атомпроект".

С 2016 года Лимаренко руководил инжиниринговым дивизионом Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

С декабря 2016 года занимал пост президента АО Инжиниринговая компания "АСЭ", руководителя Группы компаний ASE.

7 декабря 2018 года Лимаренко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.

Президент Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ (ВИШ МИФИ).

Автор более 25 научных работ, в том числе трех монографий.

Действительный государственный советник РФ 3 класса ( 2004 ).

Награжден российскими орденами Почета ( 2010 ) и Александра Невского ( 2016 ).

Он также был удостоен китайского ордена Дружбы. В числе наград – ордена Преподобного Серафима Саровского III и II степеней Русской православной церкви.

Лимаренко женат, трое детей.