Министр труда Британии покинула пост и партию из-за разногласий с Джонсоном

ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Мария Табак. Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном.

"Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов", - написала Радд в Twitter

Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии, в недавнем прошлом занимала пост главы МВД и была "правой рукой" бывшего премьера Терезы Мэй.

Джонсон ранее исключил из партии 21 депутата-консерватора, проголосовавших