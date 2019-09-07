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РИА Новости

Министр труда Британии покинула пост и партию из-за разногласий с Джонсоном

23:49 07.09.2019
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© AFP 2019 / Adrian DennisГлава МВД Великобритании Амбер Радд покидает мэрию Солсбери, южная Англия. 9 марта 2018
Глава МВД Великобритании Амбер Радд покидает мэрию Солсбери, южная Англия. 9 марта 2018
© AFP 2019 / Adrian Dennis
ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Мария Табак. Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном.
"Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов", - написала Радд в Twitter.
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Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии, в недавнем прошлом занимала пост главы МВД и была "правой рукой" бывшего премьера Терезы Мэй.
Джонсон ранее исключил из партии 21 депутата-консерватора, проголосовавших
Вопреки его призыву за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit. В число исключенных вошли недавний канцлер Филип Хаммонд, бывшие министры и внук Уинстона Черчилля Николас Соамс.
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Амбер РаддБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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