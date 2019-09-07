Путин и Зеленский провели телефонный разговор

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.

Главы государств позитивно оценили состоявшееся сегодня одновременное освобождение заключенных. Стороны отметили, что эта акция имеет большое значение для улучшения отношений.

Президенты также обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, Путин и Зеленский подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Кроме того, главы государств договорились продолжить подготовительную работу для проведения саммита "нормандской четверки", чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и поспособствовала выполнению уже достигнутых договоренностей, в первую очередь, Минских соглашений.

Путин и Зеленский также договорились продолжить контакты.

Сегодня состоялась историческая акция по одновременному освобождению заключенных между Россией и Украиной по формату "35 на 35". Этому предшествовала долгая работа и переговоры сторон.