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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

22:42 07.09.2019 (обновлено: 23:00 07.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
Главы государств позитивно оценили состоявшееся сегодня одновременное освобождение заключенных. Стороны отметили, что эта акция имеет большое значение для улучшения отношений.
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Президенты также обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, Путин и Зеленский подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.
Кроме того, главы государств договорились продолжить подготовительную работу для проведения саммита "нормандской четверки", чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и поспособствовала выполнению уже достигнутых договоренностей, в первую очередь, Минских соглашений.
Путин и Зеленский также договорились продолжить контакты.
Сегодня состоялась историческая акция по одновременному освобождению заключенных между Россией и Украиной по формату "35 на 35". Этому предшествовала долгая работа и переговоры сторон.
В МИД России назвали освобождение заключенных хорошим знаком и первым шагом на пути от конфронтации к диалогу двух стран.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это прекрасно! Дай бог, что дальше все наладится между двумя разделенными народами.
8 сентября, 00:25
Пол Уорен
11010027
Пусть пройдет спор. Храни Россию и Украину.
7 сентября, 23:32
ssds
10810026
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