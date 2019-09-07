В Москве запустили салют ко Дню города

Салют в честь Дня города в Москве

Салют в честь Дня города в Москве

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Праздничный фейерверк запустили в Москве в День города с 31 городской площадки и ещё на трех площадках акватории Москвы-реки.

В Москве продолжают отмечать 872-й день рождения города. Главной темой праздника стал юбилей ВДНХ, которому в этом году исполняется 80 лет. Торжественное открытие Дня города состоялось на ВДНХ.

Традиционно салют прошёл на 13 площадках, залпы салютов прогремели также на 18 площадках в городских парках.