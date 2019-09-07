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РИА Новости

День города Москвы

17:40 07.09.2019
1693
В Москве в эти выходные отмечают День города. Кадры с праздничных концертов и театральных постановок - в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тверская улица стала центральной площадкой праздничных торжеств.

Празднование Дня города на Тверской улице в Москве
1 из 13

Тверская улица стала центральной площадкой праздничных торжеств.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.

Празднование Дня города в Москве
2 из 13

В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для гостей подготовили увлекательную культурную программу: 600 творческих мастер-классов, почти 100 спектаклей и концертов, 200 спортивных развлечений.

Празднование Дня города в Москве
3 из 13

Для гостей подготовили увлекательную культурную программу: 600 творческих мастер-классов, почти 100 спектаклей и концертов, 200 спортивных развлечений.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На выходные Тверская улица стала пешеходной. Здесь проходят театральные шествия, посвященные Дню города.

Празднование Дня города в Москве
4 из 13

На выходные Тверская улица стала пешеходной. Здесь проходят театральные шествия, посвященные Дню города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Тверской открыты тематические зоны, рассказывающие о символах и эпохах ВДНХ.

Празднование Дня города на Тверской улице в Москве
5 из 13

На Тверской открыты тематические зоны, рассказывающие о символах и эпохах ВДНХ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.

Празднование Дня города в Москве
6 из 13

Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.

Театральное шествие на Тверской улице в честь Дня города
7 из 13

В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Тверской улице проходит грандиозный фестиваль уличного циркового искусства.

Празднование Дня города в Москве
8 из 13

На Тверской улице проходит грандиозный фестиваль уличного циркового искусства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.

Празднование Дня города в Москве
9 из 13

На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дня города на ВДНХ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
10 из 13

Президент Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дня города на ВДНХ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и вдова первого президента РФ Наина Ельцина во время торжественных мероприятий на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня города Москвы.
11 из 13

Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.

Празднование Дня города в Москве
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Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.

Президент РФ Владимир Путин во время торжественных мероприятий на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня города Москвы
13 из 13

Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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