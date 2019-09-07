День города Москвы

Тверская улица стала центральной площадкой праздничных торжеств.
Тверская улица стала центральной площадкой праздничных торжеств.
В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.
В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.
Для гостей подготовили увлекательную культурную программу: 600 творческих мастер-классов, почти 100 спектаклей и концертов, 200 спортивных развлечений.
Для гостей подготовили увлекательную культурную программу: 600 творческих мастер-классов, почти 100 спектаклей и концертов, 200 спортивных развлечений.
На выходные Тверская улица стала пешеходной. Здесь проходят театральные шествия, посвященные Дню города.
На выходные Тверская улица стала пешеходной. Здесь проходят театральные шествия, посвященные Дню города.
На Тверской открыты тематические зоны, рассказывающие о символах и эпохах ВДНХ.
На Тверской открыты тематические зоны, рассказывающие о символах и эпохах ВДНХ.
Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.
Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.
В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.
В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.
На Тверской улице проходит грандиозный фестиваль уличного циркового искусства.
На Тверской улице проходит грандиозный фестиваль уличного циркового искусства.
На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.
На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.
Президент Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дня города на ВДНХ.
Президент Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дня города на ВДНХ.
Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".
Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".
Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.
Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.
Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.
Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.