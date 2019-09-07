Как в мире отреагировали на освобождение задержанных россиян и украинцев

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия и Украина провели взаимное освобождение осужденных и задержанных по формуле "35 на 35".

В субботу самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в аэропортах Внуково и Борисполь.

"Гигантский шаг"

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимное освобождение может стать началом нормализации отношений между Москвой и Киевом.

"Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!" — написал он в Twitter.

"Сигнал надежды"

В Берлине также положительно оценили освобождение заключенных.

"(Это. — Прим. ред.) стало полным надежды сигналом", — отметила Ангела Меркель.

При этом канцлер Германии призвала стороны усиленно работать над реализацией Минских соглашений.

"Решающий шаг"

Об активизации "нормандского формата" также заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен продолжиться в ближайшие недели", — говорится в заявлении пресс-службы французского лидера.

"Правильное направление"

В НАТО, в свою очередь, поприветствовали освобождение украинских военных, задержанных за незаконное пересечение российской морской границы, а также Олега Сенцова. При этом в альянсе не упомянули об освобожденных Киевом российских заключенных.

"Это шаг в правильном направлении", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя альянса Оаны Лунгеску.

В НАТО также отметили необходимость "установить истину и ответственность" в деле о крушении малайзийского Boeing MH17.

"Наполняет чувством облегчения"

Глава Евросовета Дональд Туск на украинском языке призвал Россию уважать территориальную целостность Украины.

"Наконец-то! (Это. — Прим. ред.) наполняет меня чувством облегчения", — написал он в Twitter.

"Позитивно, что это произошло"

В ООН также положительно оценили освобождение задержанных.

"Мы просили уже некоторое время, чтобы этот вопрос было решен на двусторонней основе. Так что позитивно, что это произошло", — заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак.

"Продемонстрировали конструктивный подход"

В МИД Турции заявили, что случившееся стало возможно благодаря конструктивному подходу обеих сторон.

"Мы с удовлетворением встретили новость. Поздравляем все стороны, задействованные в этом позитивном событии, в том числе лидеров России и Украины, которые продемонстрировали конструктивный подход", — заявил пресс-секретарь ведомства Хами Аксой.

"Необходим диалог"

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал освобождение заключенных первым шагом вперед в отношениях между Россией и Украиной.

"И (это. — Прим. ред.) полезно для продолжения "нормандского процесса". Для выполнения Минских соглашений необходимо еще много шагов. Для этого необходим диалог между Москвой и Киевом", — отметил он.

"Положительные сдвиги"

В Белоруссии взаимное освобождение заключенных назвали позитивным шагом.