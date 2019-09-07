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РИА Новости

Как в мире отреагировали на освобождение задержанных россиян и украинцев

21:20 07.09.2019 (обновлено: 22:01 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия и Украина провели взаимное освобождение осужденных и задержанных по формуле "35 на 35".
В субботу самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в аэропортах Внуково и Борисполь.
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"Гигантский шаг"

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимное освобождение может стать началом нормализации отношений между Москвой и Киевом.
"Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!" — написал он в Twitter.

"Сигнал надежды"

В Берлине также положительно оценили освобождение заключенных.
"(Это. — Прим. ред.) стало полным надежды сигналом", — отметила Ангела Меркель.
При этом канцлер Германии призвала стороны усиленно работать над реализацией Минских соглашений.
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"Решающий шаг"

Об активизации "нормандского формата" также заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен продолжиться в ближайшие недели", — говорится в заявлении пресс-службы французского лидера.

"Правильное направление"

В НАТО, в свою очередь, поприветствовали освобождение украинских военных, задержанных за незаконное пересечение российской морской границы, а также Олега Сенцова. При этом в альянсе не упомянули об освобожденных Киевом российских заключенных.
"Это шаг в правильном направлении", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя альянса Оаны Лунгеску.
В НАТО также отметили необходимость "установить истину и ответственность" в деле о крушении малайзийского Boeing MH17.
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"Наполняет чувством облегчения"

Глава Евросовета Дональд Туск на украинском языке призвал Россию уважать территориальную целостность Украины.
"Наконец-то! (Это. — Прим. ред.) наполняет меня чувством облегчения", — написал он в Twitter.

"Позитивно, что это произошло"

В ООН также положительно оценили освобождение задержанных.
"Мы просили уже некоторое время, чтобы этот вопрос было решен на двусторонней основе. Так что позитивно, что это произошло", — заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак.
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"Продемонстрировали конструктивный подход"

В МИД Турции заявили, что случившееся стало возможно благодаря конструктивному подходу обеих сторон.
"Мы с удовлетворением встретили новость. Поздравляем все стороны, задействованные в этом позитивном событии, в том числе лидеров России и Украины, которые продемонстрировали конструктивный подход", — заявил пресс-секретарь ведомства Хами Аксой.

"Необходим диалог"

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал освобождение заключенных первым шагом вперед в отношениях между Россией и Украиной.
"И (это. — Прим. ред.) полезно для продолжения "нормандского процесса". Для выполнения Минских соглашений необходимо еще много шагов. Для этого необходим диалог между Москвой и Киевом", — отметил он.
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"Положительные сдвиги"

В Белоруссии взаимное освобождение заключенных назвали позитивным шагом.
"Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта Минских соглашений. И мы это горячо приветствуем", — заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
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