СБУ задержала предпринимателя, продававшего оружие через интернет

КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Чернигове предпринимателя, который хранил и сбывал оружие и боеприпасы, в том числе через интернет, сообщила пресс-служба ведомства.

"Оперативники Службы безопасности Украины установили, что частный предприниматель из областного центра незаконно хранил военные средства поражения для реализации, в том числе через сеть интернет", - сообщила пресс-служба.

Как сообщили в СБУ, во время санкционированных следственных действий в гаражном помещении фигуранта дела правоохранители изъяли три пулемета Дегтярева пехотных, четыре винтовки калибра 7,62 миллиметра, прицельное устройство к переносному противотанковому ракетному комплексу "Метис", более 1,2 тысячи патронов различного калибра, глушители к автомату АК-74. Также обнаружены взрывоопасные предметы, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудование для восстановления и переоборудования средств поражения.