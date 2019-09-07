Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T21:07Z
https://ria.ru/20190907/1558435249.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152502/86/1525028686_102:0:900:449_1036x0_80_0_0_391a801bee84bb6d6961b880b96980bf.jpg
РИА Новости

СБУ задержала предпринимателя, продававшего оружие через интернет

21:07 07.09.2019
515
© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Чернигове предпринимателя, который хранил и сбывал оружие и боеприпасы, в том числе через интернет, сообщила пресс-служба ведомства.
"Оперативники Службы безопасности Украины установили, что частный предприниматель из областного центра незаконно хранил военные средства поражения для реализации, в том числе через сеть интернет", - сообщила пресс-служба.
Как сообщили в СБУ, во время санкционированных следственных действий в гаражном помещении фигуранта дела правоохранители изъяли три пулемета Дегтярева пехотных, четыре винтовки калибра 7,62 миллиметра, прицельное устройство к переносному противотанковому ракетному комплексу "Метис", более 1,2 тысячи патронов различного калибра, глушители к автомату АК-74. Также обнаружены взрывоопасные предметы, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудование для восстановления и переоборудования средств поражения.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В рамках уголовного дела, открытого по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 сентября, 15:28РИА Новости
Зеленский отклонил петицию о легализации оружия
3121011
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже
В Париже на протестах "желтых жилетов" задержали почти 90 человек
РИА
Новости
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Как в мире отреагировали на освобождение задержанных россиян и украинцев
Машины французской полиции
Во Франции поймали поляка, перевозившего 933 килограмма гашиша в грузовике
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава Приднестровья и посол США обсудили переговоры с Молдавией
Лента
новостей
Вид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи
В Сочи выпал первый снег
Первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет
В Госдуме предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями и судами
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
В Россию вернулись двое крымчан, осужденных на Украине за госизмену
Купола
РПЦ проведет консультации с "русским экзархатом" Западной Европы
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Освобожденных украинских военных наградили
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
"Джокер" стал обладателем "Золотого льва"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02В Киеве рассказали об уголовных делах 13 отпущенных заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
02:38Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири
Лента новостейМолния