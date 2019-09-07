Глава Приднестровья и посол США обсудили переговоры с Молдавией

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в субботу обсудил с послом США Дереком Хоганом повестку дня переговоров с Молдавией, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Собеседники обсудили вопросы, включенные в повестку встречи обеими сторонами. Речь шла о политике, экономике, культурно-гуманитарных сферах. Условились, что рабочий диалог будет продолжен по мере необходимости, отмечается в сообщении.
По словам главы ПМР, все вопросы предлагаемой приднестровской стороной повестки имеют непосредственное отношение к нуждам и интересам граждан.
"Мы, как и прежде, рассчитываем на конструктив в наших взаимоотношениях. Позиция Приднестровья - это позиция открытости, транспарентности и договороспособности. Мы всегда действуем в интересах людей и считаем это направление приоритетным", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
Американский дипломат отметил, что также подготовил ряд вопросов, требующих обсуждения. Хоган напомнил, что США принимают активное участие в переговорном процессе в формате "5+2" и надеются на скорейшее урегулирование по всем имеющимся аспектам.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.