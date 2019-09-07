Источник: возвращавшийся во Владивосток самолет отправили в Хабаровск

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Вылетевший из Владивостока в Пекин и вернувшийся к аэропорту вылета самолет отправили в Хабаровск из-за сложной обстановки на ВВП владивостокского аэропорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Самолет летит в Хабаровск. Он не смог сесть во Владивостоке из-за сложной обстановки на ВВП", - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что вылетевший в Пекин самолет из-за тайфуна "Линлин" вернулся во Владивосток через 50 минут после взлета, с первой попытки посадка не удалась.