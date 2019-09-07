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РИА Новости

Источник: возвращавшийся во Владивосток самолет отправили в Хабаровск

20:33 07.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Вылетевший из Владивостока в Пекин и вернувшийся к аэропорту вылета самолет отправили в Хабаровск из-за сложной обстановки на ВВП владивостокского аэропорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Самолет летит в Хабаровск. Он не смог сесть во Владивостоке из-за сложной обстановки на ВВП", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил, что вылетевший в Пекин самолет из-за тайфуна "Линлин" вернулся во Владивосток через 50 минут после взлета, с первой попытки посадка не удалась.
Вместе с этим самолетом, судя по данным Flightradar24, в Хабаровск перенаправлен и рейс Сеул - Владивосток.
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6 сентября, 08:43РИА Новости
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ПекинХабаровскВладивостокПроисшествия
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