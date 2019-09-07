Путин и Назарбаев обсудили на встрече двусторонние отношения

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи обсудили двусторонние отношения, а также региональную и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В субботу Путин и Назарбаев приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю дня города в Москве, а затем они вместе посетили реконструированные павильон Казахстан.
"Владимир Путин и находящийся с визитом в Москве Нурсултан Назарбаев продолжили общение. Они провели встречу в Кремле. Обсудили вопросы российско-казахстанского партнерства, актуальные региональные и мировые вопросы", - сказал Песков.
По его словам, первый президент Казахстана и президента РФ продолжили свой разговор в ходе рабочего обеда.