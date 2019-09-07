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РИА Новости

Путин и Назарбаев обсудили на встрече двусторонние отношения

20:11 07.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи. 7 сентября 2019
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи. 7 сентября 2019
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи обсудили двусторонние отношения, а также региональную и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В субботу Путин и Назарбаев приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю дня города в Москве, а затем они вместе посетили реконструированные павильон Казахстан.
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"Владимир Путин и находящийся с визитом в Москве Нурсултан Назарбаев продолжили общение. Они провели встречу в Кремле. Обсудили вопросы российско-казахстанского партнерства, актуальные региональные и мировые вопросы", - сказал Песков.
По его словам, первый президент Казахстана и президента РФ продолжили свой разговор в ходе рабочего обеда.
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Нурсултан НазарбаевДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКазахстанПолитика
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