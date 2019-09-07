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РИА Новости

Летевший из Владивостока в Пекин самолет развернули из-за тайфуна "Линлин"

20:05 07.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Самолет рейса Владивосток-Пекин через 50 минут после взлета из-за тайфуна "Линлин" был вынужден вернуться в аэропорт вылета, с первой попытки посадка не удалась, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Рейс Владивосток-Пекин развернули в воздухе спустя 50 минут (после взлета – ред.) из-за тайфуна", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, самолет не смог сесть с первой попытки, и сейчас кружит над Владивостоком.
Комсомольск-на-Амуре
6 сентября, 08:43РИА Новости
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