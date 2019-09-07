Летевший из Владивостока в Пекин самолет развернули из-за тайфуна "Линлин"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Самолет рейса Владивосток-Пекин через 50 минут после взлета из-за тайфуна "Линлин" был вынужден вернуться в аэропорт вылета, с первой попытки посадка не удалась, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Рейс Владивосток-Пекин развернули в воздухе спустя 50 минут (после взлета – ред.) из-за тайфуна", - сказал собеседник агентства.