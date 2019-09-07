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РИА Новости

Мероприятия ко Дню города Москвы посетили уже 1,7 миллиона человек

19:54 07.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПразднование Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Празднование Дня города в Москве
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уже 1,7 миллиона человек побывали на праздничных мероприятиях ко Дню города, площадки на центральных улицах посетили 900 тысяч горожан, сообщается на сайте мэра Москвы в субботу.
В Москве продолжают отмечать 872-й день рождения города. Праздничные мероприятия организованы во всех округах столицы. Главной темой праздника стал юбилей ВДНХ, которому в этом году исполняется 80 лет. Торжественное открытие Дня города состоялось на ВДНХ.
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29 августа, 18:06РИА Новости
Москвичей в День города ждет карнавал и гала-концерт
"В праздничных мероприятиях приняли участие уже 1,7 миллиона человек... Главные торжества проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки по состоянию на 17.00 посетили 900 тысяч человек", - сообщается на сайте.
Отмечается, что всего за два дня на Тверской зрители увидят около 100 выступлений. Специально ко Дню города постановки подготовили продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы, Московский драматический театр на Малой Бронной, центр "Инклюзион". Проект "Золотая маска" в городе" на Тверской представляет лучшие спектакли уличных театров России, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландов.
Кроме того, в эти выходные праздничную программу подготовили 30 парков столичного Департамента культуры. В нее вошли бесплатные концерты, спектакли, танцевальные флешмобы, спортивные игры и мастер-классы
День города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тверская улица стала центральной площадкой праздничных торжеств.

Празднование Дня города на Тверской улице в Москве
1 из 13

Тверская улица стала центральной площадкой праздничных торжеств.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.

Празднование Дня города в Москве
2 из 13

В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для гостей подготовили увлекательную культурную программу: 600 творческих мастер-классов, почти 100 спектаклей и концертов, 200 спортивных развлечений.

Празднование Дня города в Москве
3 из 13

Для гостей подготовили увлекательную культурную программу: 600 творческих мастер-классов, почти 100 спектаклей и концертов, 200 спортивных развлечений.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На выходные Тверская улица стала пешеходной. Здесь проходят театральные шествия, посвященные Дню города.

Празднование Дня города в Москве
4 из 13

На выходные Тверская улица стала пешеходной. Здесь проходят театральные шествия, посвященные Дню города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Тверской открыты тематические зоны, рассказывающие о символах и эпохах ВДНХ.

Празднование Дня города на Тверской улице в Москве
5 из 13

На Тверской открыты тематические зоны, рассказывающие о символах и эпохах ВДНХ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.

Празднование Дня города в Москве
6 из 13

Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.

Театральное шествие на Тверской улице в честь Дня города
7 из 13

В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Тверской улице проходит грандиозный фестиваль уличного циркового искусства.

Празднование Дня города в Москве
8 из 13

На Тверской улице проходит грандиозный фестиваль уличного циркового искусства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.

Празднование Дня города в Москве
9 из 13

На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дня города на ВДНХ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
10 из 13

Президент Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дня города на ВДНХ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и вдова первого президента РФ Наина Ельцина во время торжественных мероприятий на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня города Москвы.
11 из 13

Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.

Празднование Дня города в Москве
12 из 13

Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.

Президент РФ Владимир Путин во время торжественных мероприятий на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня города Москвы
13 из 13

Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
1 из 13

Тверская улица стала центральной площадкой праздничных торжеств.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 13

В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Для гостей подготовили увлекательную культурную программу: 600 творческих мастер-классов, почти 100 спектаклей и концертов, 200 спортивных развлечений.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

На выходные Тверская улица стала пешеходной. Здесь проходят театральные шествия, посвященные Дню города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 13

На Тверской открыты тематические зоны, рассказывающие о символах и эпохах ВДНХ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 13

В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

На Тверской улице проходит грандиозный фестиваль уличного циркового искусства.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 13

Президент Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дня города на ВДНХ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
12 из 13

Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 13

Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
"В парках Москвы уже побывали полмиллиона человек", - добавляется в сообщении.
Так, в Парке Горького, который к вечеру субботы посетили 65 тысяч человек, проводят сразу три крупных фестиваля. Один из них — музыкальный, второй — фестиваль изобретений и креатива Maker Faire, на третьем участники узнали о важности экономии энергии и способах минимизации потребления. В парке искусств "Музеон" праздничную программу посвятили моде. Российские дизайнеры представили свои коллекции, выполненные в разных стилях — от авангарда до casual.
"Завтра праздничная программа продолжится", - отмечает пресс-служба мэра Москвы.
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