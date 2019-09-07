Мероприятия ко Дню города Москвы посетили уже 1,7 миллиона человек

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уже 1,7 миллиона человек побывали на праздничных мероприятиях ко Дню города, площадки на центральных улицах посетили 900 тысяч горожан, сообщается на сайте мэра Москвы в субботу.

В Москве продолжают отмечать 872-й день рождения города. Праздничные мероприятия организованы во всех округах столицы. Главной темой праздника стал юбилей ВДНХ, которому в этом году исполняется 80 лет. Торжественное открытие Дня города состоялось на ВДНХ.

"В праздничных мероприятиях приняли участие уже 1,7 миллиона человек... Главные торжества проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки по состоянию на 17.00 посетили 900 тысяч человек", - сообщается на сайте.

Отмечается, что всего за два дня на Тверской зрители увидят около 100 выступлений. Специально ко Дню города постановки подготовили продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы, Московский драматический театр на Малой Бронной, центр "Инклюзион". Проект "Золотая маска" в городе" на Тверской представляет лучшие спектакли уличных театров России, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландов.

Кроме того, в эти выходные праздничную программу подготовили 30 парков столичного Департамента культуры. В нее вошли бесплатные концерты, спектакли, танцевальные флешмобы, спортивные игры и мастер-классы

"В парках Москвы уже побывали полмиллиона человек", - добавляется в сообщении.

Так, в Парке Горького, который к вечеру субботы посетили 65 тысяч человек, проводят сразу три крупных фестиваля. Один из них — музыкальный, второй — фестиваль изобретений и креатива Maker Faire, на третьем участники узнали о важности экономии энергии и способах минимизации потребления. В парке искусств "Музеон" праздничную программу посвятили моде. Российские дизайнеры представили свои коллекции, выполненные в разных стилях — от авангарда до casual.