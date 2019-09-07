Поклонская назвала решение освободить Сенцова "крайне вынужденной мерой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, выступавшая гособвинителем при аресте осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова, поддержала его освобождение "как крайне вынужденную меру".

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Сенцов – это террорист, который вынашивал планы страшного преступления, которое могло привести к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения", - сказала Поклонская РИА Новости.

Освобождение Сенцова она назвала "крайне вынужденной мерой и скорее исключением из правил, чтобы вернуть домой наших ребят, похищенных киевской властью и незаконно удерживаемых в тюрьмах".

Она также заявила, что поддерживает проведенное Россией и Украиной в субботу взаимное освобождение и надеется, что это станет первым главным шаг на пути к нормализации отношений между двумя странами.