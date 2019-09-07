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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Поклонская назвала решение освободить Сенцова "крайне вынужденной мерой"

19:36 07.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, выступавшая гособвинителем при аресте осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова, поддержала его освобождение "как крайне вынужденную меру".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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"Сенцов – это террорист, который вынашивал планы страшного преступления, которое могло привести к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения", - сказала Поклонская РИА Новости.
Освобождение Сенцова она назвала "крайне вынужденной мерой и скорее исключением из правил, чтобы вернуть домой наших ребят, похищенных киевской властью и незаконно удерживаемых в тюрьмах".
Она также заявила, что поддерживает проведенное Россией и Украиной в субботу взаимное освобождение и надеется, что это станет первым главным шаг на пути к нормализации отношений между двумя странами.
При этом Поклонская считает, что "хоть из Сенцова на Украине и будут лепить национального героя, по существу он навсегда останется террористом, слабаком и трусом, готовым исподтишка направить оружие на стариков, женщин и детей". "Именно таким он и был, когда я в первый раз его увидела в суде при аресте, будучи прокурором - таким же трусом и останется", - сказала она.
Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов. 25 мая 2015
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеОлег СенцовНаталья ПоклонскаяРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чья бы корова мычала , как там в "собачьем сердце", мы их душили-душили, душили-душили.... правда эта тварь их отстреливала.... речь о Николае II
8 сентября, 01:38
Alexander Mastein
0001114
Замечательный сигнал для Украины: засылай в Россию побольше террористов и бери заложников, тогда всех террористов вернут назад целыми и невредимыми, ибо это опять будет вынужденной мерой для освобождения хороших людей.
7 сентября, 23:50
Максим Савин
100901
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