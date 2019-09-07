В Россию вернулись двое крымчан, осужденных на Украине за госизмену

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Двое крымчан, захваченных в результате операций украинских спецслужб и осужденных на Украине за госизмену, оказались в списках освобожденных российской и украинской сторонами, речь идет о военнослужащих Максиме Одинцове и Александре Баранове, сообщил бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем. Обмен проведен по формуле "35 на 35".

"Возвращение на родину российских граждан, находившихся в украинских тюрьмах, в первую очередь, это долгожданный поворот в их непростых судьбах. Их очень ждут близкие и родные. Многие из узников были выкрадены или захвачены в результате операций украинских спецслужб, например, военнослужащие из Крыма Максим Одинцов и Александр Баранов. Ребята стойко держались, перенесли все и не предали, не поддались на посулы и обещания", - сказал Соловьев РИА Новости.

По его словам, украинская власть приговорила их к тюремному сроку только за то, что они стали гражданами России.

Соловьев также подчеркнул, что в декабре 2016 года в рамках взаимных посещений обвиняемых, встречался с крымскими военнослужащими в украинском СИЗО города Николаева.

"Очень скоро они вернутся домой, к своим мамам. Все три года я постоянно общался с этими замечательными и стойкими женщинами. Их вера и молитва за сыновей сберегла и помогла им в трудный и опасный час. Существенной была продержка руководства страны, Крыма, министерства обороны, которое продолжало считать ребят действующими российскими военнослужащими", - подчеркнул Соловьев.

Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".