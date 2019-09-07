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РИА Новости

Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона протестующих

18:48 07.09.2019
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© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
© REUTERS / Danish Siddiqui
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов, которые собрались у полицейского участка в районе Монг Кок, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Демонстранты второй вечер подряд собираются у полицейского участка в Монг Коке, поджигая зонты, бумагу, ящики и другие предметы. У участка возник пожар, были слышны звуки взрыва. На место прибыли пожарные и потушили огонь. После этого большая группа полицейских и специальный тактический отряд начали разгонять собравшихся.
Участники акции протеста в Гонконге.
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В 10 вечера по местному времени (17.00 мск) полиция предприняла еще одну попытку разогнать демонстрантов, на этот раз с помощью перцового газа. Также полицейские задержали часть собравшихся. Пострадавшим понадобилась помощь волонтеров-медиков, чтобы промыть глаза. В районе полицейского участка находилось большое количество журналистов.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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