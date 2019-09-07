Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.
Главы государств созвонились 7 августа. Как сообщали в Кремле, они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. В частности, Путин призвал украинскую сторону прекратить обстрелы населенных пунктов, приводящие к жертвам среди мирного населения. Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц. Эту беседу с Путиным Зеленский позже назвал самым сложным моментом на посту главы государства.
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский вспомнил последний телефонный разговор с Путиным.
"Мы договорились о первом этапе в разблокировании нашего диалога и первом этапе в прекращении войны - возвращении наших военных, наших пленных", - цитирует его УНИАН.
По словам украинского лидера, во время беседы 7 августа они с Путиным решили создать рабочие группы по возвращению задержанных россиян и украинцев.
"Мы договорились, что в течение месяца должны говорить очень предметно, работать мощно, без лжи и вернуть наших ребят домой", - отметил президент.
Возвращение задержанных граждан Зеленский назвал "первым этапом по прекращению войны в Донбассе".
Сегодня самолеты с освобожденными россиянами и украинцами в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлись в российской и украинской столицах.
В конце лета стороны приступили к работе по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц. В ходе Восточного экономического форума президент Владимир Путин отмечал, что этот вопрос решится в ближайшее время.