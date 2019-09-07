Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

Главы государств созвонились 7 августа. Как сообщали в Кремле, они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. В частности, Путин призвал украинскую сторону прекратить обстрелы населенных пунктов, приводящие к жертвам среди мирного населения. Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц. Эту беседу с Путиным Зеленский позже назвал самым сложным моментом на посту главы государства.

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский вспомнил последний телефонный разговор с Путиным.

"Мы договорились о первом этапе в разблокировании нашего диалога и первом этапе в прекращении войны - возвращении наших военных, наших пленных", - цитирует его УНИАН

По словам украинского лидера, во время беседы 7 августа они с Путиным решили создать рабочие группы по возвращению задержанных россиян и украинцев.

"Мы договорились, что в течение месяца должны говорить очень предметно, работать мощно, без лжи и вернуть наших ребят домой", - отметил президент.

Возвращение задержанных граждан Зеленский назвал "первым этапом по прекращению войны в Донбассе".

Сегодня самолеты с освобожденными россиянами и украинцами в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлись в российской и украинской столицах.