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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным

18:30 07.09.2019 (обновлено: 18:34 07.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.
Главы государств созвонились 7 августа. Как сообщали в Кремле, они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. В частности, Путин призвал украинскую сторону прекратить обстрелы населенных пунктов, приводящие к жертвам среди мирного населения. Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц. Эту беседу с Путиным Зеленский позже назвал самым сложным моментом на посту главы государства.
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Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский вспомнил последний телефонный разговор с Путиным.
"Мы договорились о первом этапе в разблокировании нашего диалога и первом этапе в прекращении войны - возвращении наших военных, наших пленных", - цитирует его УНИАН.
По словам украинского лидера, во время беседы 7 августа они с Путиным решили создать рабочие группы по возвращению задержанных россиян и украинцев.
"Мы договорились, что в течение месяца должны говорить очень предметно, работать мощно, без лжи и вернуть наших ребят домой", - отметил президент.
Возвращение задержанных граждан Зеленский назвал "первым этапом по прекращению войны в Донбассе".
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В конце лета стороны приступили к работе по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц. В ходе Восточного экономического форума президент Владимир Путин отмечал, что этот вопрос решится в ближайшее время.
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Самое сложное - не лопнуть от гордости!
7 сентября, 19:07
Петр Грин
182002871
"Мы договорились о первом этапе в разблокировании нашего диалога и первом этапе в прекращении войны - возвращении наших военных, наших пленных", - цитирует его УНИАН. О каких пленных речь? Украина объявила войну? ))
7 сентября, 19:57
Vladimir Kazakov
822003
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