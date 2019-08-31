Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе самым сложным моментом на посту главы государства.
"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1.
Путин провел второй телефонный разговор с Зеленским 7 августа. При этом Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.
27 августа, 08:00РИА НовостиЗеленский не смог произнести слово "Россия"