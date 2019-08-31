Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе самым сложным моментом на посту главы государства.

Путин провел второй телефонный разговор с Зеленским 7 августа. При этом Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.