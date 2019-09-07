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РИА Новости

Подозреваемый в нападении на Памфилову жил в лесу, сообщили СМИ

18:13 07.09.2019 (обновлено: 19:53 07.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову жил в лесу, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании уроженца одной из республик Средней Азии, которого подозревают в разбойном нападении на дом Памфиловой.
Стоп-кадр видео из подмосковной Истры, где находится дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой
6 сентября, 16:17РИА Новости
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
По информации РЕН ТВ, задержанный приехал в Россию несколько лет назад из Казахстана на заработки. После того как у него украли паспорт и обманули с зарплатой, мужчина обустроил себе жилище в лесу, где его и задержали.
Как отмечает телеканал, преступник не знал, в чей дом он пробрался.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Мужчина проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.
По словам пострадавшей, нападавший был в маске и перчатках.
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Ирина ВолкЭлла ПамфиловаМВД РФРоссияКазахстанПроисшествия
Популярные комментарии
Ну теперь осталось паспорт вернуть и также наказать бессовестного работодателя косвенно подтолкнувшего бедолагу на столь ужасное преступление....
7 сентября, 18:42
ddega3333
22142115
Обалдеть, отшельник. Маска и перчатки вероятно от комаров.
7 сентября, 18:26
валера удовиченко
23142104
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