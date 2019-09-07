Подозреваемый в нападении на Памфилову жил в лесу, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову жил в лесу, сообщил телеканал Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову жил в лесу, сообщил телеканал РЕН ТВ

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании уроженца одной из республик Средней Азии, которого подозревают в разбойном нападении на дом Памфиловой.

По информации РЕН ТВ, задержанный приехал в Россию несколько лет назад из Казахстана на заработки. После того как у него украли паспорт и обманули с зарплатой, мужчина обустроил себе жилище в лесу, где его и задержали.

Как отмечает телеканал, преступник не знал, в чей дом он пробрался.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Мужчина проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.