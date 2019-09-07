ЕС надеется на поддержание динамики в отношениях России и Украины

БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. ЕС рассчитывает, что после состоявшегося взаимного освобождения Украиной и РФ осужденных и задержанных граждан стороны будут поддерживать эту динамику в отношениях, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"ЕС ожидает, что все стороны будут наращивать этот импульс", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении внешнеполитической службы от имени Могерини.

При этом в нем упоминается лишь о некоторых украинских заключенных и 24 нарушителях российской границы, "к освобождению которых ЕС неоднократно призывал".