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РИА Новости

ЕС надеется на поддержание динамики в отношениях России и Украины

18:04 07.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедерика Могерини
Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. ЕС рассчитывает, что после состоявшегося взаимного освобождения Украиной и РФ осужденных и задержанных граждан стороны будут поддерживать эту динамику в отношениях, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
"ЕС ожидает, что все стороны будут наращивать этот импульс", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении внешнеполитической службы от имени Могерини.
При этом в нем упоминается лишь о некоторых украинских заключенных и 24 нарушителях российской границы, "к освобождению которых ЕС неоднократно призывал".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.
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