В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Сегодня в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в помещении штаба Навального, расположенном в одном из домов по Вознесенскому проспекту, находятся бюллетени для голосования.