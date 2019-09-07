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РИА Новости

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

17:57 07.09.2019 (обновлено: 19:27 07.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Сегодня в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в помещении штаба Навального, расположенном в одном из домов по Вознесенскому проспекту, находятся бюллетени для голосования.
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Популярные комментарии
Вот же бредовая новость... Понятно, что в стране полицаев такие подставы не удивительны.
7 сентября, 18:12
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