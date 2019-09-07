МИД Франции назвал тему для обсуждения на российско-французской встрече

ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Участники российско-французской встречи в формате "2+2" между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Франции будут обсуждать ситуацию на Украине, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространенном в субботу.

"Конфликт на Украине будет в центре повестки дня франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором я приму участие в понедельник в Москве вместе с главой Министерства обороны (Франции Флоранс Парли)", - написано в документе.