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РИА Новости

МИД Франции назвал тему для обсуждения на российско-французской встрече

17:43 07.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Участники российско-французской встречи в формате "2+2" между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Франции будут обсуждать ситуацию на Украине, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространенном в субботу.
"Конфликт на Украине будет в центре повестки дня франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором я приму участие в понедельник в Москве вместе с главой Министерства обороны (Франции Флоранс Парли)", - написано в документе.
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Ситуация на УкраинеЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ФранцияРоссияУкраинаВ мире
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