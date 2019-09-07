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РИА Новости

Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева

17:42 07.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на ВДНХ. 7 сентября 2019
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на ВДНХ. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ракетно-космического комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Роскосмоса.
Такое предложение российский лидер сделал в субботу во время осмотра реконструированного павильона "Казахстан" на ВДНХ в Москве, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса.
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"Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт", - говорится в сообщении Роскосмоса.
Согласно материалам презентации Роскосмоса, начало летных испытаний РН "Союз-5" запланировано на 2023 год, необходимая наземная инфраструктура также должна быть готова к 2023 году. Ожидается, что проект обеспечит до 10 пусков ракет в год, стоимость пусковой услуги составит 50 миллионов долларов.
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Байконур (космодром)Нурсултан НазарбаевРоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинМоскваКазахстанРИА Наука
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