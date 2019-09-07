Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ракетно-космического комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Роскосмоса.

Такое предложение российский лидер сделал в субботу во время осмотра реконструированного павильона "Казахстан" на ВДНХ в Москве, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса.

"Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт", - говорится в сообщении Роскосмоса.