Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ракетно-космического комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Роскосмоса.
Такое предложение российский лидер сделал в субботу во время осмотра реконструированного павильона "Казахстан" на ВДНХ в Москве, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса.
"Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт", - говорится в сообщении Роскосмоса.
Согласно материалам презентации Роскосмоса, начало летных испытаний РН "Союз-5" запланировано на 2023 год, необходимая наземная инфраструктура также должна быть готова к 2023 году. Ожидается, что проект обеспечит до 10 пусков ракет в год, стоимость пусковой услуги составит 50 миллионов долларов.