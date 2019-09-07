Освобожденных украинцев привезли в военный госпиталь в Киеве, сообщили СМИ

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украинских военных, задержанных ранее в Керченском проливе за нарушение российской госграницы и участвовавших в одновременном освобождении осужденных и заключенным между Киевом и РФ, привезли в субботу в главный военный госпиталь в Киеве, передает агентство Украинских военных, задержанных ранее в Керченском проливе за нарушение российской госграницы и участвовавших в одновременном освобождении осужденных и заключенным между Киевом и РФ, привезли в субботу в главный военный госпиталь в Киеве, передает агентство УНИАН

"Освобожденных 24 украинских военных моряков привезли в главный военный госпиталь в Киеве. В учреждение на улице Госпитальной вместе с моряками на несколько автобусах приехали их родственники", - пишет агентство, отмечая, что военные должны пройти медицинские обследования и реабилитацию.

По данным агентства, одиннадцать человек, участвовавших в освобождении задержанных лиц, привезли в больницу "Феофания" для проведения медицинских осмотров.

"Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова привезли для проведения медосмотров и реабилитации", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, вместе с ними находятся их родственники. Журналистов на территорию клиники не пропускают.