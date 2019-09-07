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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Освобожденных украинцев привезли в военный госпиталь в Киеве, сообщили СМИ

17:11 07.09.2019
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© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украинских военных, задержанных ранее в Керченском проливе за нарушение российской госграницы и участвовавших в одновременном освобождении осужденных и заключенным между Киевом и РФ, привезли в субботу в главный военный госпиталь в Киеве, передает агентство УНИАН.
"Освобожденных 24 украинских военных моряков привезли в главный военный госпиталь в Киеве. В учреждение на улице Госпитальной вместе с моряками на несколько автобусах приехали их родственники", - пишет агентство, отмечая, что военные должны пройти медицинские обследования и реабилитацию.
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По данным агентства, одиннадцать человек, участвовавших в освобождении задержанных лиц, привезли в больницу "Феофания" для проведения медицинских осмотров.
"Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова привезли для проведения медосмотров и реабилитации", - отмечается в сообщении.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
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По данным агентства, вместе с ними находятся их родственники. Журналистов на территорию клиники не пропускают.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеРоман СущенкоОлег СенцовУНИАНВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаВ мире
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