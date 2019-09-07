Фильм Полански получил приз критиков ФИПРЕССИ на Венецианском фестивале

ВЕНЕЦИЯ, 7 сен - РИА Новости. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" удостоился приза Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.
Имена лауреатов основных наград 76-го Международного Венецианского кинофестиваля огласят на торжественной церемонии в субботу вечером. Ранее в этот день объявили списки победителей наград, которые присуждаются независимыми организациями — критиками, киноклубами, культурными ассоциациями.
Приз Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ присудили фильму Романа Полански "Офицер и шпион", который рассказывает о знаменитом "деле Дрейфуса". Роли в исторической драме исполнили Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье и другие.
В программе "Горизонты" лучшим фильмом критики назвали картину "Белое на белом" режиссера Тео Корта.