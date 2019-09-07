Фильм Полански получил приз критиков ФИПРЕССИ на Венецианском фестивале

ВЕНЕЦИЯ, 7 сен - РИА Новости. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" удостоился приза Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.

Имена лауреатов основных наград 76-го Международного Венецианского кинофестиваля огласят на торжественной церемонии в субботу вечером. Ранее в этот день объявили списки победителей наград, которые присуждаются независимыми организациями — критиками, киноклубами, культурными ассоциациями.