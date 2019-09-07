Представитель ОБСЕ по СМИ приветствовал освобождение Вышинского

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, освобожденного на Украине по решению суда, а также осужденных в России украинцев, сообщается в распространенном заявлении ОБСЕ.
"Я приветствую освобождение Олега Сенцова, Романа Сущенко и Кирилла Вышинского сегодня в Киеве и Москве. Я призывал к их освобождению и много раз обращался от их имени к российским и украинским властям. Я испытываю облегчение от их освобождения после такого длительного задержания", - говорится в заявлении Дезира.
"Я благодарю власти обеих стран за их усилия по достижению знаменательного освобождения Олега Сенцова, Романа Сущенко и Кирилла Вышинского. Я призываю освободить всех задержанных журналистов в регионе ОБСЕ ", - добавил он.
Сенцов был приговорен в России к длительному сроку колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, Роман Сущенко был осужден за шпионаж. Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.