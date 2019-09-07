Представитель ОБСЕ по СМИ приветствовал освобождение Вышинского

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, освобожденного на Украине по решению суда, а также осужденных в России украинцев, сообщается в распространенном заявлении ОБСЕ.

"Я приветствую освобождение Олега Сенцова, Романа Сущенко и Кирилла Вышинского сегодня в Киеве и Москве. Я призывал к их освобождению и много раз обращался от их имени к российским и украинским властям. Я испытываю облегчение от их освобождения после такого длительного задержания", - говорится в заявлении Дезира.

"Я благодарю власти обеих стран за их усилия по достижению знаменательного освобождения Олега Сенцова, Романа Сущенко и Кирилла Вышинского. Я призываю освободить всех задержанных журналистов в регионе ОБСЕ ", - добавил он.

Сенцов был приговорен в России к длительному сроку колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, Роман Сущенко был осужден за шпионаж. Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".