Спецпредставитель США надеется на прогресс в Минских соглашениях

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер надеется, что освобождение осужденных и задержанных между Россией и Украиной продолжится и в выполнении Минских соглашений также будет прогресс.
"Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенных между Украиной и Россией! Надеюсь, это даст толчок к дальнейшему обмену заключенными, обновленному прекращению огня и прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений", - цитирует Волкера посольство США в Украине в Twitter.