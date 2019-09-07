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РИА Новости

Спецпредставитель США надеется на прогресс в Минских соглашениях

16:28 07.09.2019 (обновлено: 17:01 07.09.2019)
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер надеется, что освобождение осужденных и задержанных между Россией и Украиной продолжится и в выполнении Минских соглашений также будет прогресс.
"Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенных между Украиной и Россией! Надеюсь, это даст толчок к дальнейшему обмену заключенными, обновленному прекращению огня и прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений", - цитирует Волкера посольство США в Украине в Twitter.
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