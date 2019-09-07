Украина проявила здравый подход при освобождении россиян, заявил Слуцкий

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Освобождение граждан на Украине говорит о том, что новые украинские власти проявили здравый подход и руководствовались судьбами людей, а не русофобскими клише предыдущей администрации, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем.
"Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" - один их первых и очень долгожданных шагов на пути восстановления цивилизованного диалога между Москвой и Киевом. Этому предшествовали непростые переговоры и даже политические спекуляции. Очень важно, что в этой ситуации новые украинские власти проявили здравый подход и руководствовались судьбами людей, а не русофобскими клише предыдущей администрации, навязанными из-за океана", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий также поздравил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и всех его близких с возвращением в Россию.
"Сегодняшнее событие без преувеличения одно из самых значимых при нынешнем уровне российско-украинских отношений. Мы можем слышать друг друга, договариваться и действовать в интересах наших же граждан. А значит, рано или поздно мы снова придём к общему знаменателю, вернёмся к добрососедству и сотрём все искусственно воздвигнутые преграды между нашими братскими народами", - добавил депутат.