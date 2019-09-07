Украина проявила здравый подход при освобождении россиян, заявил Слуцкий

"Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" - один их первых и очень долгожданных шагов на пути восстановления цивилизованного диалога между Москвой и Киевом. Этому предшествовали непростые переговоры и даже политические спекуляции. Очень важно, что в этой ситуации новые украинские власти проявили здравый подход и руководствовались судьбами людей, а не русофобскими клише предыдущей администрации, навязанными из-за океана", - сказал Слуцкий журналистам.