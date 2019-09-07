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РИА Новости

В Екатеринбурге заключенные попытались изувечить себя в знак протеста

16:08 07.09.2019 (обновлено: 16:57 07.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге на территории исправительной колонии № 2 группа заключенных попыталась травмировать себя, сообщается на сайте следственного управления СК России по Свердловской области.
По данным ведомства, несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения, не представляющие опасности для жизни и здоровья.
В следственном управлении опровергли информацию о 200 пострадавших, размещенную в некоторых СМИ со ссылкой на родственников осужденных.
В настоящее время исправительное учреждения начало функционировать в обычном режиме.
В связи с произошедшим следственные органы и прокуратура начали проверку.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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