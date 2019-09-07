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РИА Новости

"Свидетеля" по МH17 допросили перед его возвращением в Россию

15:57 07.09.2019 (обновлено: 17:22 07.09.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами. Архивное фото
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Голландские следователи допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха до его передачи России в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Два дня назад Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. По словам родственников Цемаха, его похитили в июле из собственной квартиры сотрудники Службы безопасности Украины. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, это связано с попытками Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.
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Сегодня в Москве приземлился самолет с освобожденными на Украине в рамках договоренностей российских и украинский властей.
В конце лета стороны начали работу по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц. В ходе Восточного экономического форума президент Владимир Путин отмечал, что этот вопрос решится в ближайшее время.

MH17

Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing потерпел крушение в июле 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.
Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, которые, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
5 сентября, 07:03РИА Новости
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Совместную следственную группу, куда не входит Россия, возглавила Генпрокуратура Нидерландов. Она утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", которые якобы принадлежали 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска.
Замглавы Генпрокуратуры России Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.
МИД также назвал обвинения следственной группы голословными. Во внешнеполитическом ведомстве также сочли расследование однобоким и предвзятым.
Президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. Глава государства отметил, что Москва признает результаты следствия только в том случае, когда будет принимать полноценное участие в расследовании случившегося.
В свою очередь, в Минобороны подчеркнули, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00РИА Новости
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва отвергает все обвинения в причастности к крушению самолета в небе над Донбассом.

Июньские выводы ССГ и ответ России

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
31 мая, 13:24Радио
"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
Согласно заявлению, это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по малайзийскому Boeing. Им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
В Москве еще раз отметили, что выводы голословны, и потребовали конкретных доказательств.
В российском МИД заявили, что возникают справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
24 июля, 18:15РИА Новости
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
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Ситуация на УкраинеДНРMH17. РасследованиеДонбассУкраинаВ мире
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