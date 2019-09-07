"Свидетеля" по МH17 допросили перед его возвращением в Россию

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Голландские следователи допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха до его передачи России в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Два дня назад Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. По словам родственников Цемаха, его похитили в июле из собственной квартиры сотрудники Службы безопасности Украины. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, это связано с попытками Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.

Сегодня в Москве приземлился самолет с освобожденными на Украине в рамках договоренностей российских и украинский властей.

В конце лета стороны начали работу по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц. В ходе Восточного экономического форума президент Владимир Путин отмечал, что этот вопрос решится в ближайшее время.

MH17

Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing потерпел крушение в июле 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, которые, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместную следственную группу, куда не входит Россия, возглавила Генпрокуратура Нидерландов. Она утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", которые якобы принадлежали 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска.

Замглавы Генпрокуратуры России Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.

МИД также назвал обвинения следственной группы голословными. Во внешнеполитическом ведомстве также сочли расследование однобоким и предвзятым.

Президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. Глава государства отметил, что Москва признает результаты следствия только в том случае, когда будет принимать полноценное участие в расследовании случившегося.

В свою очередь, в Минобороны подчеркнули, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва отвергает все обвинения в причастности к крушению самолета в небе над Донбассом.

Июньские выводы ССГ и ответ России

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых.

Согласно заявлению, это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по малайзийскому Boeing. Им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.

Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

В Москве еще раз отметили, что выводы голословны, и потребовали конкретных доказательств.