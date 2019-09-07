В Челябинске демонтировали киоск с человеком внутри

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Челябинске сотрудники службы демонтажа погрузили на эвакуатор павильон с человеком внутри. Видеозапись опубликовал портал В Челябинске сотрудники службы демонтажа погрузили на эвакуатор павильон с человеком внутри. Видеозапись опубликовал портал 74.ru

"Парни, там внутри человек. Вы его убьете, там человек внутри, в павильоне", — слышен за кадром голос мужчины.

После того как конструкцию загрузили на платформу, машина поехала по городу. На стоянке, куда привезли киоск, машину ждали полицейские.

По словам собственника киоска, молодой человек пришел помочь девушке-продавцу вынести холодильник. Именно в этот момент павильон закрыли и начали погрузку.

У пресс-службы городской администрации своя версия событий. По их словам, мужчина запрыгнул в киоск, когда тот уже погрузили на платформу.