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РИА Новости

Начало испытаний ракеты "Союз-6" на Байконуре запланировали на 2025 год

15:46 07.09.2019 (обновлено: 16:57 07.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Начало летных испытаний новой российской ракеты-носителя (РН) "Союз-6" на Байконуре запланировано на 2025 год. Об этом говорится в презентации Роскосмоса, подготовленной к докладу главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, который они озвучили президенту России Владимиру Путину и первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время осмотра ими павильона "Казахстан" на ВДНХ.
Доклад был посвящен реализации российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек". В субботу президент России Владимир Путин предложил переименовать космический ракетный комплекс "Байтерек" в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Согласно материалам, начало летных испытаний РН "Союз-5" запланировано на 2023 год, необходимая наземная инфраструктура также должна быть готова к 2023 году. Ожидается, что проект "Байтерек" обеспечит до 10 пусков ракет в год, стоимость пусковой услуги составит 50 миллионов долларов.
В презентации также отмечается, что РН "Союз-5" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонн, на геопереходную орбиту - 2,3 тонн. У ракеты-носителя "Союз-6" эти показатели составят соответственно 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн.
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6 сентября, 20:42РИА Новости
Рогозин рассказал о новых ракетах "Союз-5" и "Союз-6"
Выступая перед Путиным и Назарбаевым, казахстанский министр Жумагалиев рассказал о том, что в рамках проекта "Байтерек" Казахстан занимается реконструкцией и модернизацией наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М". По его словам, в следующем году будут разработаны проектно-сметная документация и эскизный проект. На 2021 год намечено начало строительных работ, в 2022 году - пуско-наладочные и испытательные работы. "И в 2023 году будем готовы к запуску двух ракет", - сказал он.
Жумагалиев отметил, что реализация проекта "Байтерек" позволит увеличить число пусков с Байконура с 4 до 10. " И мы можем на быстрорастущем рынке запускать спутники дистанционного зондирования и телекоммуникационные спутники", - добавил он.
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Расчетная стоимость пуска ракеты "Союз-5" с прошлого года, если судить по прежней презентации Роскосмоса, уменьшилась на 10 миллионов долларов. Как ранее сообщалось в Twitter главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, стоимость пуска "Союз-5" будет составлять 60 миллионов долларов США. При такой цене, как полагали в госкорпорации, ракета сможет составить конкуренцию ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6, а также претендовать на 18% рынка запусков спутников среднего класса. В течение 40 лет только с Байконур планировалось провести 240 пусков ракет "Союз-5", то есть 6 пусков в год по сравнению с 10 пусками по новым планам.
В апреле 2018 года экс-гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров заявлял, что новая ракета среднего класса "Союз-5" должна стоить не дороже 30-35 миллионов долларов.
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От "Зенита" к "Иртышу"

Разработка новой отечественной средней ракеты "Союз-5" на базе российской-украинской ракеты "Зенит" началась в России в 2016 году, а первые предложения по ней относятся к началу 2010-х годов, когда она фигурировала под названием "Энергия-К".
На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ - модернизированные двигатели от ракет "Зенит". На второй - РД-0124М - двигатели от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".
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Как ранее сообщалось, на создание новой ракеты "Роскосмос" намерен выделить почти 61,2 миллиарда рублей. В то же время в действующей Федеральной космической программе России на 2016-2025 год на эти работы заложено почти 29,3 миллиарда рублей. Согласно действующему госконтракту, первый пуск "Союза-5" должен быть проведен после 30 июня 2022 года. В 2023 году она должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Федерация", однако 6 сентября 2019 года было принято решение вернуть испытания корабля "Федерация", который теперь переименован в "Орла", на ракету "Ангара".
В ноябре в "Роскосмосе" было принято решение о переименовании "Союза-5" в "Иртыш". Это уже четвертое наименование для новой российской ракеты. До 2017 года новая ракета носила название в честь опытно-конструкторской работы "Феникс". В 2016 году стало известно, что версия ракеты для пусков с космодрома Байконур будет называться "Сункар" ("Сокол" по-казахски). В 2017 году ракета "Феникс" была переименована в ракету "Союз-5".
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Понижение на единицу

О разработке ракеты среднего класса "Союз-6" с двигателем РД-180 (двигатели поставляются в США) стало известно в пятницу по итогам прошедшего на космодроме Восточный совещания.
Ранее аналогичная по характеристикам ракета фигурировала под названием "Союз-7" или "Волга". О разработке такой ракеты РИА Новости в феврале 2019 года рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
Эта ракета вместе с "Союзом-5" должна стать частью сверхтяжелой ракеты "Енисей", разработка которой ведется в России. Эскизный проект этого носителя должен быть готов к ноябрю 2019 года.
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Байконур (космодром)Нурсултан НазарбаевРоскосмосВладимир ПутинРоссияКазахстанРИА Наука
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