В СПЧ надеются на продолжение диалога между Россией и Украиной

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Начало конструктивному диалогу между Украиной и Россией положено в виде взаимного освобождения граждан, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, при этом отметив, что коренным переломом в отношениях двух стран это событие он назвать не может.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем.

"Не могу сказать, что это коренной перелом в отношениях между Украиной и Россией. Мы видим множество недружественных выступлений, которые продолжаются со стороны украинских политиков, пока не видно стабилизации ситуации в Новороссии, обстрелы гражданских объектов продолжаются. До выполнения минских соглашений еще очень далеко. Но начало конструктивному диалогу в виде этого обмена положено", - сказал РИА Новости Брод.

Правозащитник считает состоявшееся взаимное освобождение граждан России и Украины здравым шагом, к которому приложили усилия многие: и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, и СПЧ, и комитет по международным отношениям Госдумы, и многие российские политики и общественные деятели, и Министерство иностранных дел.