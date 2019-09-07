В СПЧ надеются на продолжение диалога между Россией и Украиной

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Начало конструктивному диалогу между Украиной и Россией положено в виде взаимного освобождения граждан, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, при этом отметив, что коренным переломом в отношениях двух стран это событие он назвать не может.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем.
"Не могу сказать, что это коренной перелом в отношениях между Украиной и Россией. Мы видим множество недружественных выступлений, которые продолжаются со стороны украинских политиков, пока не видно стабилизации ситуации в Новороссии, обстрелы гражданских объектов продолжаются. До выполнения минских соглашений еще очень далеко. Но начало конструктивному диалогу в виде этого обмена положено", - сказал РИА Новости Брод.
Правозащитник считает состоявшееся взаимное освобождение граждан России и Украины здравым шагом, к которому приложили усилия многие: и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, и СПЧ, и комитет по международным отношениям Госдумы, и многие российские политики и общественные деятели, и Министерство иностранных дел.
"Естественно, этот голос был услышан и международным сообществом, и совместными усилиями удалось это осуществить", - пояснил он. Брод надеется, что этот процесс будет продолжаться. "К избранному президенту Украины и его окружению пришло понимание, что конфронтация с Россией, начало которой было положено при (бывшем президенте Петре) Порошенко, губительно для самой Украины", - добавил член Совета.