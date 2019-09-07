Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T15:30Z
https://ria.ru/20190907/1558426914.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155802/19/1558021990_0:134:2560:1574_1036x0_80_0_0_971ed6e4e6355ca6ec400992e81233a3.jpg
РИА Новости

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре достиг восьми метров

15:30 07.09.2019
927
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре к вечеру субботы достиг 801 сантиметра, что на 150 сантиметров превышает отметку "опасного явления" для города, в воскресенье здесь ждут циклон, сообщил журналистам начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.
Ранее сообщалось, что на утро субботы уровень Амура составлял 799 сантиметров, поднявшись за сутки на 7 сантиметров. Из-за паводков в Хабаровском крае был объявлен режим ЧС.
"К 17.00 (10.00 мск) субботы вода в Амуре перешагнула отметку в 8 метров, и сейчас составляет 801 сантиметр, увеличившись за день на 2 сантиметра. В зоне подтопления находится 121 индивидуальный жилой дом, 383 приусадебных участков. Грунтовыми водами подтоплены подвалы 267 многоквартирных домов. Среди подтопленных зданий в городе есть четвертая и железнодорожная больницы", - рассказал Лаврентьев.
По его словам, больницам предоставили помощь в откачке воды. Администрация города также поможет железнодорожной больнице перенести электрощитовую из подвала на первый этаж здания, чтобы не прерывать электроснабжение.
В пунктах временно размещения находятся 39 человек, добавил глава пресс-службы.
Комсомольск-на-Амуре
6 сентября, 08:43РИА Новости
Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
121102
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
Рекомендуем
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
РИА
Новости
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Лента
новостей
Комсомольск-на-Амуре
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за сутки вырос на семь сантиметров
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
Логотип Евросоюза
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Енот
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Лолита назвала причину расставания с мужем
Офисный работник
Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в российских регионах
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре ввели ночное дежурство на дамбе из-за циклона
Пожарный
В Новой Москве локализовали пожар на мусорном полигоне
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния