Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре достиг восьми метров

ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре к вечеру субботы достиг 801 сантиметра, что на 150 сантиметров превышает отметку "опасного явления" для города, в воскресенье здесь ждут циклон, сообщил журналистам начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

Ранее сообщалось, что на утро субботы уровень Амура составлял 799 сантиметров, поднявшись за сутки на 7 сантиметров. Из-за паводков в Хабаровском крае был объявлен режим ЧС.

"К 17.00 (10.00 мск) субботы вода в Амуре перешагнула отметку в 8 метров, и сейчас составляет 801 сантиметр, увеличившись за день на 2 сантиметра. В зоне подтопления находится 121 индивидуальный жилой дом, 383 приусадебных участков. Грунтовыми водами подтоплены подвалы 267 многоквартирных домов. Среди подтопленных зданий в городе есть четвертая и железнодорожная больницы", - рассказал Лаврентьев.

По его словам, больницам предоставили помощь в откачке воды. Администрация города также поможет железнодорожной больнице перенести электрощитовую из подвала на первый этаж здания, чтобы не прерывать электроснабжение.