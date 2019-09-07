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РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре ввели ночное дежурство на дамбе из-за циклона

15:26 07.09.2019 (обновлено: 15:28 07.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Ночное дежурство вводится на дамбе в микрорайоне Менделеева в Комсомольске-на-Амуре из-за подхода к городу мощного циклона, жителей частного сектора при ухудшении обстановки просят быть готовыми к эвакуации, сообщил журналистам в субботу начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.
Ранее сообщалось, что к вечеру субботы уровень воды в Амуре достиг 801 сантиметра, что на 1,5 метра выше отметки "опасное явление". В зоне подтопления находится 121 индивидуальный жилой дом, 383 приусадебных участков. Грунтовыми водами подтоплены подвалы 267 многоквартирных домов, две больницы.
Комсомольск-на-Амуре
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"Завтра к городу подойдет мощный циклон. Ожидается значительное ухудшение погоды, к вечеру пойдет сильный дождь. Пик ливня прогнозируется после 21.00. В воскресенье вечером и на всю ночь на защитных сооружениях микрорайона Менделеева будут выставлены семь постов по 5-6 бойцов МЧС и работников администрации. Их задача следить за состоянием дамбы, и закрывать места переливов Амура мешками с песком", - сказал Лаврентьев.
По его словам, на основных перекрестках улиц создаются запасы мешков с песком. Будет дежурить техника и оперативные бригады коммунальных служб. С 18.00 воскресенья на улицах Сторожевой, Пугачева, Затонной, Технической, Водной будут дежурить автобусы на случай эвакуации граждан.
"Администрация города простит жителей частного сектора микрорайона Менделеева, по возможности переночевать друзей, родственников вне территории частного сектора. Если такой возможности нет, то нужно быть готовым к эвакуации. На видном месте держать документы, сапоги, плащ. Обращайте внимание на объявления по громкоговорящей связи", - сказал он.
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