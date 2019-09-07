В Комсомольске-на-Амуре ввели ночное дежурство на дамбе из-за циклона

ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Ночное дежурство вводится на дамбе в микрорайоне Менделеева в Комсомольске-на-Амуре из-за подхода к городу мощного циклона, жителей частного сектора при ухудшении обстановки просят быть готовыми к эвакуации, сообщил журналистам в субботу начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

Ранее сообщалось, что к вечеру субботы уровень воды в Амуре достиг 801 сантиметра, что на 1,5 метра выше отметки "опасное явление". В зоне подтопления находится 121 индивидуальный жилой дом, 383 приусадебных участков. Грунтовыми водами подтоплены подвалы 267 многоквартирных домов, две больницы.

"Завтра к городу подойдет мощный циклон. Ожидается значительное ухудшение погоды, к вечеру пойдет сильный дождь. Пик ливня прогнозируется после 21.00. В воскресенье вечером и на всю ночь на защитных сооружениях микрорайона Менделеева будут выставлены семь постов по 5-6 бойцов МЧС и работников администрации. Их задача следить за состоянием дамбы, и закрывать места переливов Амура мешками с песком", - сказал Лаврентьев.

По его словам, на основных перекрестках улиц создаются запасы мешков с песком. Будет дежурить техника и оперативные бригады коммунальных служб. С 18.00 воскресенья на улицах Сторожевой, Пугачева, Затонной, Технической, Водной будут дежурить автобусы на случай эвакуации граждан.