Политолог отметил роль Медведчука в переговорах межу Россией и Украиной

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. Архивное фото

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Большую роль в одновременном освобождении осужденных и задержанных лиц на Украине и в России сыграл украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, руководство РФ продолжает доверять ему, заявил российский политолог Алексей Чеснаков.

"Освобождение задержанных – важный позитивный шаг для двусторонних российско-украинских отношений, который нужно только приветствовать. Конечно, учитывалась и позиция народных республик Донбасса. Так, известно, что освобождение (экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Владимира) Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "большую роль во всем этом сложном процессе сыграл лично Виктор Медведчук".

По данным Чеснаков, Медведчук "находится под сильным прессингом властей Украины".