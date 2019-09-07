Политолог отметил роль Медведчука в переговорах межу Россией и Украиной

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Большую роль в одновременном освобождении осужденных и задержанных лиц на Украине и в России сыграл украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, руководство РФ продолжает доверять ему, заявил российский политолог Алексей Чеснаков.
"Освобождение задержанных – важный позитивный шаг для двусторонних российско-украинских отношений, который нужно только приветствовать. Конечно, учитывалась и позиция народных республик Донбасса. Так, известно, что освобождение (экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Владимира) Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "большую роль во всем этом сложном процессе сыграл лично Виктор Медведчук".
По данным Чеснаков, Медведчук "находится под сильным прессингом властей Украины".
"Причины этого давления понятны - команда Зеленского остается под исключительным влиянием (олигарха) Игоря Коломойского, а тот, в свою очередь, очень хочет поставить под свой личный контроль все экономические отношения с Россией и поэтому хотел бы выдавить Медведчука с площадки переговоров между двумя странами. Последние события показывают, что у него это не получится. Взаимное освобождение задержанных во-многом произошло благодаря Медведчуку. Российское руководство продолжает доверять Медведчуку и никогда не будет доверять Коломойскому, создавшему карательные батальоны "Азов" и "Днепр" и стоявшему у истоков антироссийской политики Киева последних пяти лет", - отметил Чеснаков.