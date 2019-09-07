БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала усиленно работать над реализацией минских договоренностей в связи с обменом удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

"Имеет смысл продолжать в полную силу работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ готово к этому", - говорится в заявлении Меркель, распространенном в субботу пресс-службой правительства Германии.

Канцлер также назвала обмен "полным надежды сигналом".