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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Меркель призвала усиленно работать над реализацией минских договоренностей

15:10 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала усиленно работать над реализацией минских договоренностей в связи с обменом удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
"Имеет смысл продолжать в полную силу работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ готово к этому", - говорится в заявлении Меркель, распространенном в субботу пресс-службой правительства Германии.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 14:52Освобождение задержанных россиян и украинцев
Клинцевич призвал продолжить освобождение пленных по формуле "всех на всех"
Канцлер также назвала обмен "полным надежды сигналом".
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеАнгела МеркельГерманияРоссияУкраинаВ мире
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