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РИА Новости

СБУ заявила о продолжении работы по освобождению пленных в Донбассе

15:09 07.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что работа по обмену пленными в Донбассе продолжится, по данным ведомства, на неподконтрольной Киеву территории находятся 227 пленных.
"Работа службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области – ред.) незаконно содержатся 227 украинцев", - говорится в сообщении СБ Украины в Facebook.
Украинский военный
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В СБ Украины подтвердили, что в субботу из РФ в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц передали 35 человек. В спецслужбе заявили, что освобождение происходило "с четким соблюдением украинского законодательства и процессуальных норм". Как отмечает СБУ, взаимное освобождение произошло под наблюдением Международного комитета Красного Креста.
По данным спецслужбы, с 2014 года в Украину с РФ и неподконтрольных территорий вернулись 3280 украинцев.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Андрей Марочко
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