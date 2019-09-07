СБУ заявила о продолжении работы по освобождению пленных в Донбассе

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что работа по обмену пленными в Донбассе продолжится, по данным ведомства, на неподконтрольной Киеву территории находятся 227 пленных.

"Работа службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области – ред.) незаконно содержатся 227 украинцев", - говорится в сообщении СБ Украины в Facebook

В СБ Украины подтвердили, что в субботу из РФ в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц передали 35 человек. В спецслужбе заявили, что освобождение происходило "с четким соблюдением украинского законодательства и процессуальных норм". Как отмечает СБУ, взаимное освобождение произошло под наблюдением Международного комитета Красного Креста.

По данным спецслужбы, с 2014 года в Украину с РФ и неподконтрольных территорий вернулись 3280 украинцев.