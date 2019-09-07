"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Самая масштабная за последние годы передача Россией и Украиной удерживаемых лиц состоялась. Семь десятков человек доставили в Москву и Киев. Этому предшествовали долгие переговоры. Ранее Владимир Путин называл одновременное освобождение россиян и украинцев "хорошим шагом" в нормализации отношений двух стран. Как это происходило — в материале РИА Новости.

Бортом из Киева

Историческая акция состоялась, констатировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Москву в рамках договоренности прилетели 35 человек.

Ранее утром сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский указом помиловал 16 удерживаемых лиц, среди них три женщины. Однако официальных данных по спискам пока нет.

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Среди пассажиров самолета, прибывшего в Москву седьмого сентября, находился и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Двадцать восьмого августа его освободили в Киеве, но журналист обязан являться в суд или к следователю по первому требованию. Вышинский, находившийся под стражей 470 дней, хочет доказать свою невиновность. "Это главная сейчас для меня задача", — подчеркивал он. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Бортом из Москвы

Российская сторона передала украинских военных, задержанных в Керченском проливе. Они освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Омбудсмен гарантировала, что военные будут участвовать в проводимых Россией следственных действиях.

В ноябре прошлого года украинские корабли нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого пришлось применить оружие. Всего на борту оказались 24 человека. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Украинские СМИ также сообщили, что с российской стороны передан режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Его фотографии в аэропорту Киева уже есть в Сети. В Киеве встречали и осужденного в России за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко.

По еще двум украинским гражданам, Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, у Москвы была "особая позиция". Пятого сентября Владимир Путин, встречаясь во Владивостоке с одним из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, сказал, что решение по этим двум фигурантам — "сложный для нас вопрос, но мы будем двигаться в этом направлении". Карпюк и Клых получили сроки по обвинению в участии в 1990-х годах в военных действиях в Чечне.

Политическая воля

Переговоры по одновременному освобождению активизировались в конце июня, когда Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть задержанных после инцидента в Керченском проливе. В середине июля президенты провели первый телефонный разговор, и Зеленский поднимал этот вопрос. Вторая беседа состоялась 7 августа.

То, что Киев готов делать серьезные шаги в этом направлении, подтвердилось 28 августа, когда из-под стражи освободили Кирилла Вышинского. Этому предшествовала победа партии Зеленского на выборах в Раду, что позволило сформировать новый кабмин. Таким образом, Владимир Зеленский получил существенную поддержку не только избирателей, но и ветвей власти.