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РИА Новости

Иран задержал танкер в Персидском заливе

15:00 07.09.2019 (обновлено: 17:34 07.09.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
Тегеран поместил под стражу 12 филиппинцев, а также конфисковал более 280 тонн, предположительно, контрабандного топлива.
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"Контрабанда в любой сфере имеет разрушительные последствия для экономики страны и требует твердой позиции против организованных сетей", — заявил командующий береговой охраной провинции Хормозган полковник Хоссейн Дахаки.
В июле иранские ВМС задержали в своих территориальных водах британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил судоходства и навигации.
Отмечалось, что танкер столкнулся с рыболовецким судном.
После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Двадцать три члена экипажа, среди которых было трое россиян, оставались на борту.
В минувший четверг пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что семеро моряков покинули Иран. При этом судовладелец настаивает на том, чтобы 16 человек остались на борту, чтобы в случае освобождения танкера они могли вывести его в море.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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ИранФилиппиныВ мире
Популярные комментарии
Персы молодцы!
7 сентября, 15:03
Арсений Понфилекно
490013793
Эти фанатики от цветной революции доиграются, что всё будет как в Ираке.
7 сентября, 16:49
Константин Воронин
12000138
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