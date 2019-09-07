Иран задержал танкер в Персидском заливе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
Тегеран поместил под стражу 12 филиппинцев, а также конфисковал более 280 тонн, предположительно, контрабандного топлива.
26 августа, 11:34РИА НовостиИран продал нефть с задержанного в Гибралтаре танкера
"Контрабанда в любой сфере имеет разрушительные последствия для экономики страны и требует твердой позиции против организованных сетей", — заявил командующий береговой охраной провинции Хормозган полковник Хоссейн Дахаки.
В июле иранские ВМС задержали в своих территориальных водах британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил судоходства и навигации.
Отмечалось, что танкер столкнулся с рыболовецким судном.
После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Двадцать три члена экипажа, среди которых было трое россиян, оставались на борту.
В минувший четверг пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что семеро моряков покинули Иран. При этом судовладелец настаивает на том, чтобы 16 человек остались на борту, чтобы в случае освобождения танкера они могли вывести его в море.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.