Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T14:44Z
https://ria.ru/20190907/1558425174.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155842/48/1558424817_0:0:2702:1519_1036x0_80_0_0_8c850e3bf4ed8f473aab70c86d40ce8a.jpg
РИА Новости

Путин предложил назвать строящийся комплекс на Байконуре в честь Назарбаева

14:44 07.09.2019
1350
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на ВДНХ. 7 сентября 2019
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на ВДНХ. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек", который совместно строят Россия и Казахстан на Байконуре, в честь первого президента этой республики Нурсултана Назарбаева.
Такое предложение он сделал во время осмотра реконструированного павильона "Казахстан" на ВДНХ в Москве, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса.
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев
28 августа, 15:28РИА Новости
Назарбаев и Путин обсудили график встреч
Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что "Байтерек" означает "древо жизни", и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом.
"Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", - предложил Путин. Назарбаев ответил, что проект реализуется "благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль".
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
9 июля, 17:44РИА Новости
Путин пообещал передать Назарбаеву приглашение на 100-летие УрФУ
Экс-президент Казахстана предложил свой вариант названия: "Нурсултан" - нет. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите".
"Хорошо, договорились", - ответил с улыбкой Путин.
Премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе с Путиным и Назарбаевым осматривал новый павильон, отметил, что "проект надо реализовать качественно - с таким именем".
1811002038
Обсудить 7
РоссияБайконур (космодром)Нурсултан НазарбаевДмитрий МедведевВладимир ПутинКазахстанПолитика
Популярные комментарии
"Нурпутин" надо назвать. Или "Назарпут". Вместе же строили!
7 сентября, 14:59
Naum Vygodsky
4110000
Мечтает Ленинград в Путинград переименовать. зачем вообще чьими-то именами называть что-либо. Ни один человек не выше любого другого. Наносное это всё, преходящее.
7 сентября, 15:03
ЛКЛысый Кучерявый
1030001
Рекомендуем
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на ВДНХ. 7 сентября 2019
Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева
РИА
Новости
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
"Роскосмос" переименовал новый российский пилотируемый космический корабль
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Антропоморфный робот Skybot F-850
Робот "Федор" вернулся на Землю
Путину и Назарбаеву преподнесли яблоки и показали павильон Казахстан
Путин и Назарбаев осмотрели отреставрированный павильон "Казахстан" на ВДНХ
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
Начало испытаний ракеты "Союз-6" на Байконуре запланировали на 2025 год
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко призвал добиваться освобождения граждан по формуле "всех на всех"
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния