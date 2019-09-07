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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Клинцевич прокомментировал освобождение задержанных россиян и украинцев

14:37 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич после освобождения граждан на Украине заявил, что новая украинская власть показала, что с ней можно вести переговоры и находить компромиссные решения.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
"Конечно, обмен бы не состоялся без встречного движения украинской стороны. Новая украинская власть показала, что с ней можно вести переговоры и находить компромиссные решения", - написал он в Facebook.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеФранц КлинцевичРоссияУкраинаВ мире
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