Клинцевич прокомментировал освобождение задержанных россиян и украинцев

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич после освобождения граждан на Украине заявил, что новая украинская власть показала, что с ней можно вести переговоры и находить компромиссные решения.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.