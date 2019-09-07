В СФ назвали освобождение граждан России и Украины прорывом в отношениях

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение граждан России и Украины стало прорывом в отношениях Москвы и Киева, за ним может следовать урегулирование на Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

"Это, безусловно, прорыв в отношениях и то начало, за которым может быть продолжение", - сказал он.

По словам Морозова, освобождение станет тем гуманитарным аспектом в отношениях двух стран, который может повлиять и на все остальное. "Дальше, конечно, должно последовать урегулирование на Донбассе", - подчеркнул сенатор.