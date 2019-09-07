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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В СФ назвали освобождение граждан России и Украины прорывом в отношениях

14:37 07.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение граждан России и Украины стало прорывом в отношениях Москвы и Киева, за ним  может следовать урегулирование на Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
"Это, безусловно, прорыв в отношениях и то начало, за которым может быть продолжение", - сказал он.
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Вчера, 13:33Освобождение задержанных россиян и украинцев
Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах
По словам Морозова, освобождение станет тем гуманитарным аспектом в отношениях двух стран, который может повлиять и на все остальное. "Дальше, конечно, должно последовать урегулирование на Донбассе", - подчеркнул сенатор.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевОлег МорозовСовет Федерации РФРоссияУкраинаПолитика
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