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РИА Новости

Путин и Назарбаев осмотрели отреставрированный павильон "Казахстан" на ВДНХ

14:32 07.09.2019 (обновлено: 17:40 07.09.2019)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ в Москве. Их сопровождали премьер-министр России Дмитрий Медведев, его казахстанский коллега Аскар Мамин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
У павильона гостей встретили девочки в национальных казахских костюмах и преподнесли им цветы. Тут же Путин и Назарбаев посмотрели краткое театрализованное представление, а затем заглянули в стоящую у входа юрту, где развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Организаторы выставки преподнесли Путину, Медведеву и Назарбаеву по яблоку популярного в Казахстане сорта "апорт".
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Лидерам также рассказали о процессе восстановления фасадов и внутреннего убранства павильона "Казахстан".
На выставке Путина и Назарбаева встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев, они рассказали лидерам о процессе создания на космодроме Байконур совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек".
Затем состоялся осмотр основной экспозиции павильона. Здесь представлены экспонаты из фондов Национального музея Казахстана - более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII-VI веков до н.э. Новый выставочный комплекс оснащен современным мультимедийным оборудованием. Концепция павильона предполагает возможность быстрой смены экспозиции под актуальные выставки и мероприятия.
Экскурсовод обратила внимание гостей на стенды, посвященные истории Казахстана, в том числе и современной. В завершение осмотра Путин и Назарбаев оставили запись в книге почетных гостей. Президент и премьер-министр России также получили в подарок сувенирные тарелки, посвященные реконструкции павильона "Казахстан".
На территории перед павильоном Путин и Назарбаев попрощались, первым уехал казахстанский экс-президент. Затем ВДНХ покинул Путин. Премьер-министру Медведеву, покидавшему павильон последним, подарили со стенда сельскохозяйственной ярмарки большую корзину с яблоками.
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Нурсултан НазарбаевДмитрий МедведевСергей СобянинВладимир ПутинРоссияКазахстанВ мире
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