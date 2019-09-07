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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В СФ прокомментировали освобождение задержанных россиян и украинцев

14:23 07.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение украинских граждан является продолжением того гуманитарного подхода, который составляет основу российский политики в отношении Украины, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Основу российской политики в отношении Украины составляет гуманитарный подход, причем это последовательная политика во всех сферах взаимоотношения с Украиной: как в отношении отказа от ответных ограничительных мер в отношении украинских граждан, расширения правовых оснований приобретения российского гражданства украинцами, политики в отношении Востока Украины, так и в отношении тех украинцев, которые совершили преступления на территории России", - сказал сенатор.
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Клишас напомнил, что президент РФ неоднократно подчеркивал, что в России и на Украине проживает один народ, поэтому гуманитарный подход здесь "абсолютно оправдан".
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевАндрей КлишасСовет Федерации РФРоссияПолитика
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