В СФ прокомментировали освобождение задержанных россиян и украинцев

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение украинских граждан является продолжением того гуманитарного подхода, который составляет основу российский политики в отношении Украины, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Основу российской политики в отношении Украины составляет гуманитарный подход, причем это последовательная политика во всех сферах взаимоотношения с Украиной: как в отношении отказа от ответных ограничительных мер в отношении украинских граждан, расширения правовых оснований приобретения российского гражданства украинцами, политики в отношении Востока Украины, так и в отношении тех украинцев, которые совершили преступления на территории России", - сказал сенатор.

Клишас напомнил, что президент РФ неоднократно подчеркивал, что в России и на Украине проживает один народ, поэтому гуманитарный подход здесь "абсолютно оправдан".