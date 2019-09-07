Москалькова призвала закрыть уголовные дела в отношении россиян на Украине

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает замечательным, если бы уголовные дела в отношении обвиненных и осужденных на Украине россиян, которые в субботу вернулись на родину, были прекращены за отсутствием событий преступлений.

"Я так думаю, что было совершено замечательно завершить и прекратить уголовные дела за отсутствием событий преступлений как такового, но это вопросы завтрашнего дня, а сегодня мы можем сказать о новой странице наших отношений", - сказала Москалькова.

По словам Москальковой, велись большие переговоры, связанные с восстановлением документов, определением юридического статуса, решением вопросов об освобождении из-под стражи тех граждан, в отношении которых не завершены уголовные дела.

"Разные судьбы у этих людей, но их объединяет одно, что их родные и близкие, их дети, матери, жены ждали этого возвращения... Потому что огромное волнение было за своих близких", - отметила омбудсмен.

Она сообщила, что в субботу разговаривала с мамой Максима Одинцова и мамой Александра Баранова, которые боялись, не будет ли какого-то срыва по возвращению.