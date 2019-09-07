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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Москалькова призвала закрыть уголовные дела в отношении россиян на Украине

14:20 07.09.2019 (обновлено: 15:10 07.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает замечательным, если бы уголовные дела в отношении обвиненных и осужденных на Украине россиян, которые в субботу вернулись на родину, были прекращены за отсутствием событий преступлений.
"Я так думаю, что было совершено замечательно завершить и прекратить уголовные дела за отсутствием событий преступлений как такового, но это вопросы завтрашнего дня, а сегодня мы можем сказать о новой странице наших отношений", - сказала Москалькова.
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По словам Москальковой, велись большие переговоры, связанные с восстановлением документов, определением юридического статуса, решением вопросов об освобождении из-под стражи тех граждан, в отношении которых не завершены уголовные дела.
"Разные судьбы у этих людей, но их объединяет одно, что их родные и близкие, их дети, матери, жены ждали этого возвращения... Потому что огромное волнение было за своих близких", - отметила омбудсмен.
Она сообщила, что в субботу разговаривала с мамой Максима Одинцова и мамой Александра Баранова, которые боялись, не будет ли какого-то срыва по возвращению.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
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