Тимошенко назвала возвращение украинцев "лучшей новостью года"

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возвращение украинцев из РФ "лучшей новостью дня, месяца и года" и надеется, что это станет первым шагом к миру на Украине.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.