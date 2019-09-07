Тимошенко назвала возвращение украинцев "лучшей новостью года"

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возвращение украинцев из РФ "лучшей новостью дня, месяца и года" и надеется, что это станет первым шагом к миру на Украине.
"Это лучшая новость дня, месяца и года. Это лучшая новость из войны. Это важнее, чем выборы, политические дискуссии, рейтинги, комитеты, министры и депутаты. Война продолжается на украинской земле так долго, что должна наконец закончиться. Очень хочу, чтобы это был первый шаг к миру на Украине. Горе и беда должны отсюда уйти. Наша страна и наш народ заслуживают быть счастливыми", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook в субботу.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.