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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Тимошенко назвала возвращение украинцев "лучшей новостью года"

14:14 07.09.2019 (обновлено: 14:40 07.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возвращение украинцев из РФ "лучшей новостью дня, месяца и года" и надеется, что это станет первым шагом к миру на Украине.
"Это лучшая новость дня, месяца и года. Это лучшая новость из войны. Это важнее, чем выборы, политические дискуссии, рейтинги, комитеты, министры и депутаты. Война продолжается на украинской земле так долго, что должна наконец закончиться. Очень хочу, чтобы это был первый шаг к миру на Украине. Горе и беда должны отсюда уйти. Наша страна и наш народ заслуживают быть счастливыми", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook в субботу.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:02Освобождение задержанных россиян и украинцев
Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения задержанных лиц
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеЮлия ТимошенкоРоссияУкраинаВ мире
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