В СФ назвали обмен между РФ и Украиной прологом в продвижении "Минска-2"

Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Освобождение граждан на Украине может стать прологом для продвижения минских соглашений и достижения дальнейших договоренностей в нормандском формате, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.

"При всей политической значимости состоявшегося обмена, который может стать прологом для продвижения по минскому сценарию и является важным условием для дальнейших договоренностей в нормандском формате, я прежде всего бы говорил о гуманитарном аспекте этого события", - написал Косачев в Facebook