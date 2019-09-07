В СФ назвали обмен между РФ и Украиной прологом в продвижении "Минска-2"

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Освобождение граждан на Украине может стать прологом для продвижения минских соглашений и достижения дальнейших договоренностей в нормандском формате, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.
"При всей политической значимости состоявшегося обмена, который может стать прологом для продвижения по минскому сценарию и является важным условием для дальнейших договоренностей в нормандском формате, я прежде всего бы говорил о гуманитарном аспекте этого события", - написал Косачев в Facebook.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.